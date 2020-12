De gemeente Utrecht heeft het jaaroverzicht van 2020 gepubliceerd. In de video gaat de gemeente alle gebeurtenissen die in dit bijzondere jaar in Utrecht voorbijkwamen nog een keer na.

De herdenking van de tramaanslag, de protesten op het Jaarbeursplein, lege straten, het afscheid van burgemeester Jan van Zanen, het 50-jarig jubileum van FC Utrecht, de heropening van de singel en de installatie van burgemeester Sharon Dijksma zijn onderwerpen die in het jaaroverzicht aan bod komen.

Van deze betekenisvolle momenten voor de inwoners van Utrecht heeft de gemeente een video gemaakt.

Dit jaar heeft de gemeente ook een speciale versie van de video met audiodescriptie gemaakt, die is hier te vinden.

De redactie van DUIC heeft een fotografisch jaaroverzicht van 2020 gemaakt. Deze is hier te vinden.