De 21-jarige Utrechter die verdacht wordt van betrokkenheid bij het dodelijke ongeval op de A2 bij Nieuwegein blijft langer vastzitten. Hij is woensdag voorgeleid en zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd.

De man wordt verdacht van schuld aan het veroorzaken van het ongeluk op 23 december. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. In een van de auto's zat een twintigjarige vrouw uit Nieuwegein die ter plaatse overleed aan haar verwondingen.

De inzittenden van de andere auto sloegen op de vlucht, maar de politie wist in de loop van de nacht en de volgende dag drie verdachten aan te houden. Twee van hen, een 21-jarige man en een 23-jarige man uit Utrecht zijn dinsdag vrijgelaten. Zij blijven wel verdachten in het onderzoek. "Maar de verdenking tegen hen is niet zodanig dat we ze willen voorgeleiden", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.