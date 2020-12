De schaaktafels in het Utrechtse Máximapark worden wekelijks gebruikt door allerlei liefhebbers van de denksport. Het zijn er echter niet genoeg. Daarom is er een petitie in het leven geroepen en zijn er door de VVD schriftelijke vragen gesteld.

Er staan nu drie schaaktafels bij de ingang van de Japanse Tuin. Aan deze tafels kunnen in totaal zes mensen het spel spelen. Volgens Dimitri Gilissen van de Utrechtse VVD komen er iedere zondagochtend veel mensen naar de plek om te schaken en zijn er niet genoeg tafels. Dit betekent dat mensen genoodzaakt zijn zelf een inklaptafel en een schaakbord mee te nemen.

Jesús Medina Molina, initiatiefnemer van de petitie, noemt schaken een "geweldige activiteit die jong en oud verbindt". Online zijn er inmiddels al ruim 160 handtekeningen verzameld, waaronder een signatuur van schaakgrootmeester Anish Giri.

Met de petitie hopen de initiatiefnemers dat er meer schaaktafels worden geplaatst. Zo wordt gevraagd om een statafel neer te zetten waarop drie schaakborden zijn afgebeeld én om een schaaktafel te plaatsen die geschikt is voor mensen in een rolstoel.

Gilissen wil van de gemeente weten of zij op de hoogte is van het initiatief. Ook wil hij weten of het college de extra schaaktafel ook als waardevolle aanvulling ziet. Tot slot vraagt Gilissen welke mogelijkheden de gemeente heeft om de extra tafels te financieren.