Opnieuw zijn er vijf jonge drugsdealers uit Utrechtse wijken voor de rechter gekomen. Dinsdag zijn drie van hen veroordeeld, één zaak is aangehouden om getuigen te horen en één verdachte is vrijgesproken.

De verdachten hebben straffen gekregen op basis van de dealperiode. Een 23-jarige verdachte werd veroordeeld tot een celstraf van drie maanden voor één maand dealen. Een achttienjarige verdachte kreeg negen maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor zes maanden dealen. Zijn telefoons, handelsgeld en auto zijn ook ingenomen.

Over het bewijs in de zaak tegen een andere achttienjarige verdachte had de rechter twijfels. Hij werd vrijgesproken. De andere twee verdachten waren medeverdachten. Een van hen, een man van 23 jaar, kreeg tien maanden celstraf. Ook krijgt hij voor langere tijd toezicht en begeleiding.

Zowel de verdachten als de getuigen laten maar weinig los over de straathandel. Dat is "niet voor niets", zegt de officier van justitie. "Het is een harde wereld, waar allerlei criminaliteit mee samenhangt en die grote maatschappelijke schade toebrengt, ook aan de gezondheid van mensen."

De straffen die deze verdachten krijgen, moeten volgens de officier van justitie daarom werken als afschrikmiddel. Het doel is om te voorkomen dat jongeren in de drugshandel terechtkomen. Dit is onderdeel van een brede aanpak van de drugshandel.

Maandag stonden er ook al jonge Utrechtse drugsdealers terecht. Drie van hen kregen celstraf.