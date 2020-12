Tramlijn 60 tussen Utrecht en Nieuwegein is sinds zondag weer beschikbaar voor reizigers. De afgelopen periode hebben vervoersbedrijf U-OV en de provincie Utrecht allerlei tests uitgevoerd op het traject.

Eerst moesten de trambestuurders kennismaken met het nieuwe materiaal. Daarna werd gekeken of de trams op tijd konden rijden en dus konden voldoen aan de dienstregeling. Deze proefperiode is volgens U-OV succesvol afgerond en daarom is het sein op groen gezet om passagiers te gaan vervoeren.

"Onze prachtige, nieuwe trams gaan rijden op deze lijn. We doen het allemaal voor de reizigers die daar een behoorlijke tijd op hebben gewacht. Maar nu is het dan zover", zegt gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht.

Vanwege de coronamaatregelen wordt gevraagd om alleen van de tram gebruik te maken als het noodzakelijk is.

De tram gaat van maandag tot en met zaterdag acht keer per uur tussen Utrecht en Nieuwegein rijden. Op zondagen rijdt de tram ieder kwartier. Zodra tramlijn 61 tussen Utrecht en IJsselstein in gebruik wordt genomen, wordt deze dienstregeling aangepast. Dat moet uiterlijk eind februari 2021 gaan gebeuren.

In eerste instantie had tramlijn 60 al in september van dit jaar moeten rijden. Omdat er toentertijd fouten waren gemaakt bij de provincie is dit uitgesteld.