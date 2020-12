De politie heeft maandag meer informatie naar buiten gebracht over het signalement van de twee jongens die op Kerstavond het supermarktfiliaal van Plus aan het Smaragdplein in Utrecht overvielen.

De overval gebeurde donderdagavond kort voor 18.00 uur. Medewerkers van de supermarkt moesten onder dreiging van geweld geld afstaan, waarop de overvallers ervandoor gingen op een scooter. Zij reden door de Detmoldstraat, via de Brennerbaan naar het winkelcentrum in Lunetten.

De eerste verdachte is zestien à zeventien jaar oud, 1,70 meter tot 1,80 meter lang en heeft volgens de politie een normaal postuur. Hij droeg een donkerkleurige trainingsbroek met witte biezen, een donkerkleurige jas en schoenen, zwarte handschoenen en zwarte mondbedekking.

De tweede verdachte is ook zestien à zeventien jaar oud. Hij is 1,70 meter lang en heeft een normaal postuur. Volgens de politie heeft hij een lichtgetinte huidskleur en droeg hij een donkere broek, zwarte schoenen en een donkere jas met capuchon. Hij had een lichtkleurig mondkapje op.

De politie vraagt mensen die op Kerstavond iets van de overval gezien hebben om zich te melden als ze nog niet met de politie hebben gepraat. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden waarop de verdachten of de scooter te zien zijn.