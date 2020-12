De politie Utrecht vraagt maandag via Instagram opnieuw aandacht voor de cold case van de achttienjarige Utrechter Sjakie Gerwig. De man werd ruim 25 jaar geleden dood gevonden en zijn overlijden werd nooit opgehelderd.

Gerwig raakte op 29 maart 1995 vermist. Hij vierde die avond thuis de verjaardag van zijn zus en keek een voetbalwedstrijd. Sjakie ging na de wedstrijd lopend naar zijn vriendin in de Baarsstraat in Utrecht, maar kwam niet meer terug.

Op 2 april werd het lichaam van Gerwig gevonden in het water langs de Laagravenseweg in Nieuwegein. Volgens de politie werd Gerwig op het hoofd geslagen met een zwaar voorwerp, waarna hij overleed aan de gevolgen van de klappen. Daarna werd Gerwig in het water gegooid. Hij lag een paar dagen in het water voordat hij gevonden werd.

De zaak stond in 2017 al op de coldcasekalender, maar is nog altijd niet opgehelderd. Volgens de kalender had Gerwig geen werk en was hij vaak te vinden in de Rivierenbuurt. De politie looft 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot het oplossen van de zaak.