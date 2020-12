Met de crowdfundingactie voor het boek DUIC in 2020 is tot nu toe 10.000 euro opgehaald. Het boek van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) bestaat uit zo'n 175 pagina's die met verhalen over gebeurtenissen en inwoners uit Utrecht in coronatijd zijn gevuld.

Vanwege het succes van de crowdfundingactie laat nieuwspartner DUIC weten dat het boek er echt gaat komen.

De coronacrisis laat in de hele stad diepe sporen na, maar er gebeurde meer. Deze verhalen zijn samen met de mooiste fotografie terug te zien in DUIC in 2020.

Via de crowdfundingactie is het streefbedrag van 10.000 euro al opgehaald. Dit betekent niet dat er geen boeken meer besteld kunnen worden. Via de pagina van de crowdfunding kan nog steeds een exemplaar worden gekocht. Het boek verschijnt in januari 2021.