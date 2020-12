Er heeft donderdagavond een felle brand gewoed in een appartement aan de Diamantweg in Utrecht. De bewoner is door de politie aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het ontstaan van de brand.

De brand brak donderdagavond rond 17.30 uur uit. Meerdere eenheden haastten zich naar de Diamantstraat om het vuur in het appartement op de derde verdieping te blussen.

Tientallen buurtbewoners werden uit uit voorzorg geëvacueerd. De hulpdiensten konden de brand gauw blussen. Niemand raakte gewond.