Het supermarktfiliaal van Plus aan het Smaragdplein in Utrecht is op donderdagavond overvallen. Twee jongens van ongeveer zestien jaar dreigden met geweld en eisten geld.

De overval vond plaats rond 18.00 uur. Even later gingen de twee verdachten er op een scooter vandoor in de richting van Lunetten.

De politie roept getuigen op zich te melden.