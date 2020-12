De herinrichting van een deel van de Hollandse Toren in de Utrechtse binnenstad gaat eerder van start. Omdat een groot deel van het winkelend publiek vanwege de lockdown niet naar het centrum komt, is er nu gelegenheid voor werkzaamheden.

Het gaat om het gedeelte van de Hollandse Toren tussen het Apollo Hotel en Starbucks. Het gebied wordt vanaf 4 januari opnieuw bestraat met klinkers. Er komt een groter wandelgebied en ruimte voor terrassen.

Ook komen er zes lichtmasten en wordt het aantal parkeerplaatsen voor taxi's teruggeschroefd van acht naar vier. In een later stadium komen er ook nog bankjes rond twee van de drie bomen. Bij één boom zijn de bankjes al geplaatst.

Het Vredenburgplein, dat grenst aan de Hollandse Toren, werd in 2019 al opgeleverd. Het enige stuk in het gebied dat nog aangepakt moest worden, was het deel waar de taxi's parkeren.

Omdat een groot deel van de winkels nu gesloten zijn, is besloten om de werkzaamheden aan dit laatste deel naar voren te schuiven. "Zo beperken we de overlast voor ondernemers en winkelend publiek", zegt projectorganisatie CU2030.