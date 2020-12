Na recente berichtgeving over het bekende Broodje Mario besloot publicist Arjan den Boer dat er een Wikipedia-pagina over de Utrechtse lekkernij moest komen. Volgens Den Boer is er "kennelijk behoefte aan informatie".

De afgelopen dagen was het broodje weer in het nieuws, na een uitspraak van de nieuwe Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma in het televisieprogramma Op1. Ze werd door presentator Jeroen Pauw aan de tand gevoeld over haar kennis van de stad.

Pauw vroeg op een gegeven moment of Dijksma wist wat een Broodje Mario was. "Dat is een Italiaanse bol. Daar zit van alles en nog wat op, zoals salami en een hoop vette kledder. Het is het lekkerste broodje van Utrecht", gaf de burgemeester als antwoord.

Op een Broodje Mario zit echter geen "vette kledder". Om duidelijkheid te verschaffen, heeft Den Boer een Wikipedia-pagina over het Utrechtse broodje aangemaakt.

Iedereen kan een pagina aanvullen op Wikipedia. Dat was ook het idee van Den Boer. "Gisteren maakte ik het Wikipedia-lemma 'Broodje Mario' aan, met twee snelle regels tekst. Leuk om te zien hoe het zich al heeft ontwikkeld tot bijna volwaardige pagina." Momenteel bestaat de Wikipedia-pagina van Broodje Mario uit drie alinea's.

Dijksma zelf heeft het beroemde broodje inmiddels ook gegeten. Ze is maandag langsgegaan bij de gelijknamige zaak aan de Oudegracht.