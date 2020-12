De ziekenhuizen in de regio Utrecht hebben de laatste weken al een deel van de reguliere zorg afgeschaald. Daarom is er nog noodzakelijke capaciteit beschikbaar voor zowel reguliere als coronazorg.

De ziekenhuizen gebruiken de overige capaciteit om in ieder geval de spoedzorg in de regio te blijven leveren. Naar verwachting schaalt ook in de regio Utrecht de komende dagen nog een deel van de niet-medisch-noodzakelijke zorg verder af.

Er liggen op dit moment 184 coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen, van wie 47 op de intensive care (ic). Toch staat de zorg in de Utrechtse ziekenhuizen onder hoge druk, laat een woordvoerder weten. Dat komt door de toename van coronapatiënten en uitval van zorgpersoneel.

De afspraken die al zijn gemaakt gaan voorlopig door. Als de situatie verandert, neemt het ziekenhuis contact op met de patiënten. Alle medische noodzakelijke zorg die niet kan worden uitgesteld gaat door. Spoedzorg is in de regionale ziekenhuizen ook nog beschikbaar.

In het UMC Utrecht is de reguliere zorg met ongeveer 30 procent afgeschaald. Hier gaat om klinische en operatieve zorg. In het St. Antonius Ziekenhuis verandert er op dit moment nog niets in de afspraken. Afgelopen weken is de reguliere zorg daar al verder afgeschaald.

Het Diakonessenhuis gebruikt nu 40 procent van de capaciteit van de operatiekamers. Planbare zorg wordt uitgesteld indien dit geen medisch nadelige gevolgen heeft.