Centraal Museum Utrecht heeft een bijzondere aankoop gedaan: een ontwerp van een glas-in-loodraam van Jan Toorop voor de Domkerk uit mei 1927. Toorop was een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars aan het begin van de vorige eeuw.

In 1908 werd Jan Toorop katholiek en dat zou voor zijn raamontwerp voor de Dom grote gevolgen hebben. In 1924 protesteerden leden van de protestantse gemeente, waartoe de Domkerk behoorde, luid tegen een raamontwerp van Toorop, dat een jaar eerder aan de Dom was geschonken. Hoewel het kerkbestuur deze Aanbidding der Koningen toch wilde plaatsen, zou het na het overlijden van Toorop in 1928 in een la verdwijnen.

Dat ontwerp zit in de collectie van het Catharijneconvent. Nu blijkt er nog een schets te zijn die Jan Toorop in mei 1927 maakte van de Aanbidding der Koningen voor een 11 meter hoog raam in de Dom.

De kunstenaar was toen al ziek en net als zijn eerdere ontwerp zou ook deze 'krabbel', zoals hij het zelf omschreef, nooit worden uitgevoerd. Het kleurrijke ontwerp van de kunstenaar is nu opgenomen in de collectie van het Centraal Museum.