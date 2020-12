Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht start op 28 december een onderzoek met een nieuw kandidaat-vaccin tegen COVID-19. Dit vaccin is van van het Duitse bedrijf CureVac. In Nederland moeten zo'n tweeduizend vrijwilligers aan deze studie gaan meedoen.

Het gaat om een wereldwijde studie die de werkzaamheid en de veiligheid van het kandidaat-vaccin onderzoekt. In totaal zullen 36.500 mensen meedoen aan het onderzoek. Het UMC Utrecht zoekt nog tweeduizend vrijwilligers.

Arts-microbioloog bij het UMC Utrecht prof. dr. Marc Bonten is onderzoeksleider van dit onderzoek. Hij zegt dat vergelijkbare vaccins effectief zijn en relatief weinig bijwerkingen hebben en hij hoopt dat ook in deze studie te zien.

Volgens Bonten blijft het onderzoek relevant, ook als andere vaccins al goedgekeurd zijn. "Er is onvoldoende productiecapaciteit om de wereldbevolking op korte termijn te kunnen voorzien van een vaccin en daarmee de pandemie een halt toe te roepen."