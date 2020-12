Patiënten die tijdens de kerstdagen in het Diakonessenhuis in Utrecht liggen, werden maandagochtend verrast met tekeningen. Ruim achthonderd leerlingen van basisscholen in de omgeving maakten zo’n kersttekening. De tienjarige Noah reikte de eerste tekening uit.

Vanwege de coronamaatregelen voelt de Kerst voor patiënten in het ziekenhuis dit jaar mogelijk nog wat eenzamer dan andere jaren. Om het risico op besmetting te voorkomen mogen ze bijvoorbeeld niet meer dan één bezoeker per dag ontvangen. Met de tekeningen willen de basisschoolleerlingen en het Diakonessenhuis de patiënten een hart onder de riem steken.

Noah van De Odyssee uit Utrecht reikte de eerste tekening uit aan een van de patiënten. "Het was hartstikke leuk om een mooie tekening te maken. Ik hoop vooral dat de patiënten er vrolijk van worden en hiermee iets leuks hebben om naar te kijken terwijl ze in het ziekenhuis liggen", zei hij.

De tekeningen waren al klaar voordat de scholen hun deuren moesten sluiten vanwege de lockdown. In veel klassen leidde de actie ook tot goede gesprekken met de kinderen. "We hebben met elkaar gepraat over wat je iemand in het ziekenhuis toe zou willen wensen. Ik hoop vooral dat de mensen snel naar huis mogen", aldus Noah.

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om alle tekeningen door de kinderen te laten bezorgen. Het verplegend personeel geeft de overige tekeningen aan de patiënten.