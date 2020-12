De gemeente Utrecht hangt bij de gemalen in de stad speciale kasten voor vleermuizen op. De stad moet daardoor aantrekkelijker voor de beesten worden. In de hele stad hangen nu ongeveer 280 vleermuiskasten, waarvan een deel bij gemalen.

Vleermuizen zorgen ervoor dat er niet te veel insecten zijn. Daarnaast bestuiven ze bloemen en verspreiden ze zaden. Daarmee zijn ze goed voor de lokale natuur. In de stad leven ongeveer tien verschillende vleermuissoorten.

Vooral de dwergvleermuis is te zien in Utrecht. Het hele jaar leven er ongeveer tweeduizend van deze soort in de stad. Er zijn ook soorten, zoals de baardvleermuis en de franjestaart, die alleen in Utrecht komen om te overwinteren. Een plek waar duizenden vleermuizen overwinteren is het gebouw De Inktpot.

Om andere plekken ook aantrekkelijk te maken worden er vleermuiskasten opgehangen, waaronder dus bij de gemalen. Het derde gemaal waar de kasten zijn opgehangen, is dat aan de 1ste Korte Baanstraat nabij park Lepelenburg. Ook bij de gemalen aan de Kardinaal de Jongweg en de Lange Hagelstraat zijn huisjes voor de dieren te vinden.