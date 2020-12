De Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht heeft maandag als eerste evenementenlocatie in Nederland het keurmerk coronapreventiemaatregelen van keuringsinstituut Kiwa ontvangen.

Kiwa heeft gekeken naar de maatregelen die de Jaarbeurs heeft genomen om de eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die waren volgens het Kiwa voldoende, dus kreeg de Jaarbeurs het keurmerk. Met het keurmerk kan Jaarbeurs laten zien dat beurzen, congressen en andere bijeenkomsten volgens de hoogste veiligheidsnormen plaatsvinden.

Het Kiwa-keurmerk toetst locaties aan de geldende nationale en internationale eisen en eventueel aanvullende branche- of bedrijfsrichtlijnen. Keuringsinstituut Kiwa voert periodieke controles uit en geeft een bijpassende beoordeling.

Als het beleid om verspreiding van het coronavirus te beperken voldoet aan de geldende richtlijnen, dan krijgt de locatie een Kiwa-conformiteitsverklaring en keurmerk. Michael van der Vlies, divisiedirecteur van Kiwa Management Systems, zegt te hopen dat de Jaarbeurs met dit Kiwa-keurmerk weer meer evenementen kan organiseren.

"We weten allemaal dat de uitbraak van COVID-19 een gigantische impact heeft gehad op de beurzen- en evenementensector", zegt Van der Vlies. "Dat is niet alleen goed voor de Jaarbeurs zelf, maar voor iedereen die zo'n evenement bezoekt, zakelijk of privé."