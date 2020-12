Woningcorporaties uit de regio Utrecht hebben een jaar lang geëxperimenteerd met het beperken van de huurstijging voor huurders die kleiner wilden gaan wonen. Het experiment is een succes en de corporaties gaan er dan ook mee door.

Het experiment werd vanwege de hoge woningnood in Utrecht en omstreken gestart. Een oplossing zou zijn om de doorstroming te stimuleren. Huurders die al lang in een grotere woning zitten, betalen een relatief lage huur. Verhuizen is voor deze huurders daarom vaak niet aantrekkelijk.

Deze huurders hebben al voorrang bij het krijgen van een kleinere woning, maar de woningcorporaties spraken dit jaar ook af dat mensen die een kleinere woning gaan huren nooit meer dan 50 euro boven de vorige huurprijs per maand hoeven te betalen.

Met deze regeling zijn 135 huishoudens in de regio Utrecht naar een kleinere of beter passende woning verhuisd. Zo kwamen er 120 woningen vrij voor gezinnen, die op hun beurt vaak weer een kleine sociale huurwoning achterlaten. Een deel van de vrijgekomen woningen wordt niet meer verhuurd, maar gesloopt of verkocht.

De regeling geldt voor alle huurders die van een corporatiewoning met vier of meer kamers, naar een woning met maximaal drie kamers willen verhuizen. De corporaties zijn van plan de regeling de komende tijd extra onder de aandacht te brengen.