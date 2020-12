Een supporter van FC Utrecht uitte zaterdagavond via Twitter zijn ongenoegen over het resultaat van de club. Bij dit bericht plaatste hij een foto waarop ook een wapen te zien is. Niet veel later kwamen agenten poolshoogte nemen.

"On my way to the Galgenwaard. Ben echt helemaal klaar met deze ongelofelijke zwakke aftreksels van échte mannen. Met de beste wil van de wereld kan ik het serieus niet meer opbrengen om dit slappe zooitje te supporten", is te lezen in het bericht.

Een paar uur later plaatste de supporter nog een bericht. Hierin zijn agenten te zien die bij hem thuiskwamen. Een woordvoerder van de politie zegt dat de agenten langsgingen voor een gesprek met de man.

"Het is niet zo'n handig bericht, je geeft hiermee het verkeerde signaal af", aldus de woordvoerder. "Er is uiteindelijk geen strafbaar feit gepleegd, maar zo'n bericht veroorzaakt onrust. Daarom zijn we het gesprek aangegaan."

FC Utrecht speelde zaterdag in eigen huis gelijk tegen Fortuna Sittard. De club van René Hake en Rick Kruys staat nu tiende in de ranglijst van de Eredivisie.