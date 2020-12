De kersverse Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil de drugscriminaliteit in Utrecht aanpakken. Zo zei ze vrijdagvond in het televisieprogramma Op1 dat "met name in Utrecht drugshandel heel ontwrichtend werkt"

Dijksma sprak vrijdagavond ook over de actie van de politie waarbij meerdere dealers waren opgepakt. "Ik vind dat we vanuit de bovenwereld de onderwereld heel hard moeten aanpakken", aldus Dijksma.

Naast de aanpak van drugscriminaliteit werd er ook over andere onderwerpen gesproken. Zo zei Dijksma dat de stad er de afgelopen 25 jaar flink op vooruit is gegaan.