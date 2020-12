Utrecht is geselecteerd om volgend jaar van 20 tot 26 september de European Life Goals Games (ELGG) te organiseren. Voor het evenement komen 400 deelnemers uit tien Europese landen naar Utrecht.

De gemeente kreeg eind juni een uitnodiging om zich kandidaat te stellen en is nu dus gekozen als organiserende gemeente. De ELGG is een nieuw 7-daags sportevenement dat wordt georganiseerd door stichting Life Goals. Het evenement is voornamelijk bedoeld voor mensen in een kwetsbare positie, zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienerouders, ex-gedetineerden en mensen met ggz-problematiek.

De gemeente hoopt dat het evenement kan bijdragen aan meer begrip voor en de zichtbaarheid en participatie van deze groepen mensen. Ook wil de gemeente, samen met lokale organisaties, landelijk en internationaal kennis delen over de aanpak van deze doelgroepen.

Het evenement gaat plaatsvinden op het Jaarbeursplein. De gemeente stelt 50.000 euro beschikbaar, 30.000 euro daarvan komt uit de subsidieregeling Sportevenementen en 20.000 euro vanuit het programma Jeugd, Zorg en Veiligheid.

De ELGG wordt georganiseerd met steun vanuit het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Het evenement past volgens de gemeente binnen het thema Inclusief Sporten en bewegen van het Utrechts Sportakkoord.