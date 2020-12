De opening van de nieuwe markt in het centrum van Leidsche Rijn is gepland in het voorjaar van 2021. De markt gaat elke donderdag op het Utrechtse Brusselplein plaatsvinden.

Op de markt moeten kramen met een divers aanbod van voedsel van kwaliteit komen. Er komen ook een paar non-foodkramen. De markt start met 22 kramen, van tien verschillende ondernemers.

"Met de opening van deze markt gaat een lang uitgesproken wens van de bewoners van Leidsche Rijn voor een markt in vervulling. De verwachting is dat de markt ook zal bijdragen aan de levendigheid van het centrum van Leidsche Rijn", aldus wethouder Kees Diepeveen.

Begin dit jaar keek de gemeente nog of de markt niet al dit najaar geopend kon worden. Vanwege de coronamaatregelen was dat voorlopig nog te lastig. Ook zou de periode in de aanloop naar de feestdagen en in de wintermaanden "de slechtste" zijn voor marktondernemers om te starten met een nieuwe markt.

Nu is er gekozen voor een opening in het voorjaar. Of dit lukt, hangt af van de ontwikkeling van de coronamaatregelen en de invloed van deze maatregelen op de marktondernemers en de bezoekers.