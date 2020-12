Utrechters kunnen tot 1 februari reageren op de conceptversie van de nieuwe parkeervisie van de gemeente, die sinds donderdag is in te zien. In de visie staan onder meer plannen voor hogere parkeertarieven en nieuwe parkeernormen.

Het doel van de nieuwe parkeervisie is dat het autoverkeer in Utrecht niet verder toeneemt. Juist de fiets, deelvervoer en het openbaar vervoer moeten populairder worden.

Zo stelt de gemeente voor om sommige autoparkeerplaatsen te vervangen door fietsparkeervakken of om plek te maken voor deelvervoer. Dit geldt in ieder geval voor alle nieuwbouwprojecten.

Tot nu toe was de aanpak vooral gericht op buurten, maar omdat Utrecht snel groeit, wil de gemeente de bereikbaarheid van de verschillende uithoeken van de stad op grotere schaal aanpakken.

Ook zijn er meerdere buurten waarvan de gemeente heeft besloten dat betaald parkeren of een hoger tarief ingevoerd moet worden, zoals Leidsche Rijn Centrum en Utrecht Science Park.

Voorwaarden voor het wijzigen van de zones zijn dat de gebieden voldoende bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Ook moeten er genoeg uitwijkmogelijkheden zijn voor met name het parkeren van de auto.