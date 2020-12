Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad stemde donderdag voor de motie die wethouder Kees Diepeveen opdraagt de druk bij ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) op te voeren om de huren van de woningen aan de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone te verlagen.

Eind oktober bleek dat huizen in de Wilhelminawerf duurder worden aangeboden dan de gemeente voor ogen had. Volgens de gemeente komt dat doordat ontwikkelaar KWP zich niet houdt aan de prijsafspraken die in december 2016 zijn gemaakt.

De ontwikkelaar liet weten dat de huurprijzen hoger zijn geworden doordat een nieuwe belegger betrokken is geraakt bij het project, de kwaliteit van het afwerkingsniveau wijzigde en door veranderingen in de vastgoedmarkt. KWP voelt zich niet gebonden aan eerder schriftelijk gecommuniceerde prijzen met de gemeente Utrecht.

De motie van donderdagavond werd ingediend door Bülent Isik (PvdA), Floor de Koning (GroenLinks), Maarten Koning (D66), Tim Schipper (SP), Jeffrey Koppelaar (Student en Starter) en Gertjan te Hoonte (VVD) en kon rekenen op een ruime meerderheid in de raad.