Volgens de nieuwste bevolkingsprognose passeert Utrecht in 2027 de grens van 400.000 inwoners. Dit is twee jaar later dan in de vorige prognose werd voorspeld.

Het aantal 65-plussers groeit procentueel het snelst in Utrecht. Alle wijken groeien tot 2040, maar naar verwachting worden Leidsche Rijn en Zuidwest uiteindelijk het grootst. De relatief grootste groei vindt plaats in de binnenstad.

Op 1 augustus van dit jaar telde de stad Utrecht 357.667 inwoners. Volgens de bevolkingsprognose groeit Utrecht in de periode van 2020 tot 2040 met 27 procent. Over twintig jaar zouden er in Utrecht dus 454.237 mensen wonen.

Het is wel duidelijk dat Utrecht in 2020 minder hard groeide dan verwacht. Dit komt enerzijds door oversterfte en anderzijds doordat minder mensen uit het buitenland zich in Utrecht vestigden.

Toename van aantal 65-plussers

In alle leeftijdsgroepen is een toename te zien, maar de grootste procentuele toename is in de groep 65-plussers te zien. Die wordt in de komende twintig jaar ruim 63 procent groter volgens de prognose. Dit komt doordat mensen die al in Utrecht wonen ouder worden. Van de mensen die volgens de prognose in de komende periode in Utrecht komen wonen, is maar een klein deel 65 jaar of ouder.

Tot in ieder geval 2040 zullen alle Utrechtse wijken groeien, zegt de prognose. Dat zal het hardst gaan in de wijken Zuidwest en Leidsche Rijn. In Zuidwest komen er naar verwachting 22.500 inwoners bij, een toename van 58 procent. Voor Leidsche Rijn is dat aantal zo'n 20.000; daar neemt het aantal met 49 procent toe.

Dat betekent dat deze wijken over twintig jaar elk meer dan 61.000 inwoners huisvesten. De relatief grootste toename vindt echter plaats in de kleinste wijk van de stad: de Utrechtse binnenstad. Daar neemt het inwoneraantal naar verwachting met 78 procent toe.