De politie Utrecht heeft donderdag een update gegeven over het rechercheonderzoek naar de man die afgelopen zomer meerdere vrouwen belaagde of mishandelde in het grensgebied van Hoograven en Lunetten. Omdat er nog geen verdachte is aangehouden, blijft het advies om in het gebied samen te fietsen en wandelen van kracht.

Het laatste incident dat de politie aan het onderzoek linkt, was op 26 september toen een vrouw zwaar werd mishandeld. Eerder waren er al soortgelijke incidenten in het gebied. De politie en gemeente adviseren sindsdien om er samen te fietsen of te wandelen.

Dat advies blijft van kracht, want "zonder aanhouding zijn we er niet gerust op dat dit nooit meer gebeurt", aldus de politie. Het advies is verder om routes te kiezen die goed verlicht zijn en dicht bij huizen. De politie benadrukt dat bellen op de fiets alleen mag met oortjes in. "Alleen lopend mag de telefoon tijdens het bellen in de hand worden gehouden."

Politie ontvangt tweehonderd tips

De recherche heeft afgelopen maanden ruim tweehonderd tips binnengekregen die onderzocht zijn of nog worden onderzocht. De tips hebben volgens de politie nog niet geleid tot een goed signalement dat verspreid kan worden. Mensen die een man zien die zich verdacht gedraagt door zich bijvoorbeeld te verstoppen of iemand te achtervolgen, kunnen 112 bellen. "Het helpt de politie als u het signalement onthoudt of een foto of video maakt."

De politie beoordeelt alle tips die binnenkomen en kijkt of ze bij kunnen dragen aan het onderzoek. Als dat zo is, wordt de tip helemaal uitgezocht. "In het ideale geval leidt dat tot een verdachte die aangehouden wordt", aldus de politie.

Als er na het bekijken van alle tips nog geen verdachte in beeld is, gaan rechercheurs van het onderzoek af om zich met andere onderzoeken bezig te houden. "Zodra er een nieuw aanknopingspunt komt: een melding, tip of een aanknopingspunt uit een andere zaak, kan de recherche het rechercheteam weer uitbreiden en verder met het onderzoek."