Concertzaal TivoliVredenburg organiseert op Oudejaarsavond een online poppodium om af te tellen naar het nieuwe jaar.

Normaal gesproken is TivoliVredenburg op Oudejaarsavond het toneel van een groot feest, met vuurwerk vanaf het binnenplein. Dit jaar kan zo'n feest vanwege de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod niet doorgaan, en daarom organiseert de concertzaal een online programma onder de naam The Home Show.

"Met The Home Show willen we onze bezoekers voorzien van een tof programma, waar of met wie ze ook zijn", zegt Michiel Peeters, programmeur van het nachtprogramma bij TivoliVredenburg. "TivoliVredenburg is een plek die mensen met elkaar verbindt. Als dat niet in het echt kan, doen we dat virtueel. Een moment als Oudejaarsavond, zeker na een bizar jaar als dit, is dan extra belangrijk."

Het programma is op 31 december vanaf 21.00 uur gratis te volgen via een livestream van TivoliVredenburg.