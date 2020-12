Aan de Zomertuinlaan in Vleuten is donderdagochtend een kraan op het dak van een huis gevallen. De kraanauto was bezig met werkzaamheden in de straat.

Een van de zogenoemde stempels, waar het voertuig op leunt, zakte door het wegdek. Hierdoor viel de kraanwagen om, met de arm van de kraan op een woning. Op foto's is te zien dat het dak van zeker één woning beschadigd is geraakt.

Bij het ongeluk vielen geen gewonden. Handhavers regelen het verkeer op de plek van het incident, terwijl de kraan wordt geborgen door het bouwbedrijf.