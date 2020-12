Utrecht heeft een nieuwe burgemeester. Sharon Dijksma is woensdagavond tijdens een buitengewone raadsvergadering beëdigd.

Tegelijkertijd nam de stad afscheid van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten. Hij trad aan toen Jan van Zanen eerder dit jaar naar Den Haag vertrok.

Eigenlijk had de beëdiging moeten plaatsvinden in TivoliVredenburg, maar door de nieuwe coronamaatregelen werd uitgeweken naar het stadhuis. In kleine kring werden toespraken gehouden, waarna Dijksma de Utrechtse ambtsketen kreeg omgehangen.

Ze sprak via een livestream alle Utrechters toe. Zo vertelde ze over drie opdrachten: de coronacrisis, de groei van de stad en veiligheid. Haar volledige toespraak is hier te lezen.

Sharon Dijksma krijgt de ambtsketting omgehangen. (Foto: DUIC.nl)