De gemeente Utrecht betuigt "diepe spijt" over de manier waarop zij omging met belasting en juridische vraagstukken voor terugkerende Joodse inwoners na de Tweede Wereldoorlog. Dat laat de gemeente weten na onderzoek dat werd uitgevoerd op verzoek van de Utrechtse PvdA-fractie en twee Joodse gemeenschappen uit Utrecht.

Het onderzoek richtte zich op straatbelasting. Dit is een lokale heffing die aan huizenbezitters werd opgelegd als bijdrage voor onderhoud aan land- en waterwegen. In de Tweede Wereldoorlog ontnamen de Duitse bezetters Joodse huiseigenaren hun woning en zodoende werd er ook geen belasting betaald.

In Den Haag en Amsterdam werd eerder al bewijs gevonden dat de lokale overheid in de naoorlogse periode de nog verschuldigde straatbelasting in rekening bracht aan de teruggekeerde eigenaren of aan hun erfgenamen of nabestaanden.

Gemeente toonde weinig compassie met Joodse inwoners

Het onderzoek levert echter geen duidelijk antwoord op de vraag op of in Utrecht Joodse huiseigenaren bij terugkomst na de oorlog zijn geconfronteerd met naheffingen. Wel is duidelijk geworden dat Utrecht niet veel compassie heeft getoond met Joodse inwoners.

Zo moesten Joodse inwoners zelf het initiatief voor rechtsherstel nemen, om bijvoorbeeld een woning terug te krijgen. Ook werd er door de gemeente geen moeite gedaan om procedures te versnellen of te vergemakkelijken.

Het Utrechtse college stelt daarom de gemeenteraad voor om daar diepe spijt te betuigen en een financieel gebaar ter hoogte van 300.000 euro beschikbaar te stellen aan de Joodse gemeenschap in de stad.