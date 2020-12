Studenten in Sri Lanka houden woensdag een online evenement over de honderden groene bushokjes in Utrecht. De groene initiatieven in de Domstad kregen eerder al veel internationale media-aandacht.

Ruim 75 studenten in Sri Lanka, zo'n 8.000 kilometer verderop, houden zich woensdag bezig met Utrecht. Anne Nijs, de Utrechtse stadsecoloog, en Maurice Prijs, afdelingshoofd VTH, zullen de deelnemers te woord staan.

Het online evenement, dat in samenwerking met de Nederlandse ambassade en lokale partner Greenrange is opgezet, zoomt onder meer in op twee groene initiatieven in de stad: de meer dan driehonderd Utrechtse bushaltes met groene daken en het gigantische bijenhotel.

Stadsecoloog Nijs gaat de studenten vertellen dat de groene bushokjes ervoor zorgen dat groene daken meer bekendheid kregen in de stad.

"Veel mensen besloten sedum of andere planten op hun eigen daken te zetten. Het heeft zo veel voordelen: het geeft natuurlijk voedsel aan bijen en andere insecten, maar het heeft ook een verkoelend effect doordat het regenwater vasthoudt", aldus Nijs.

"Daarnaast zuiveren de planten de lucht door kleine stofdeeltjes op te vangen en blijft het dak zelf twee keer zo lang intact met groen erop."

28 meter hoog bijenhotel langs de A2

Een van de andere redenen dat Utrecht als voorbeeld wordt behandeld, is dat de stad tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland is uitgeroepen. Utrecht zou niet alleen uitblinken met ludieke acties, maar zich ook inzetten voor een sterke biodiversiteit. In Utrecht werd onder meer een gigantisch bijenhotel langs de A2 geopend.

Aan de 28 meter hoge mast zit een stalen honingraatstructuur met zo'n tweehonderd nestkasten voor bijen en vlinders. Deze kasten zijn gemaakt door Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rondom het bijenhotel is een bloemweide van 7.000 vierkante meter met meer dan veertig inheemse bloemsoorten aangelegd.

Nijs vertelt de studenten dan ook dat er plannen worden gemaakt om de vegetatie op de groene bushokjes nog meer geschikt te maken voor bijen. "Want uit Zwitsers onderzoek blijkt dat het bezoek van bijen twee keer zo hoog kan zijn door meer diversiteit aan plantensoorten op de bushokjes aan te brengen."