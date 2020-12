De gemeente Utrecht vraagt inwoners mee te denken over de herinrichting van het kruispunt bij de Oudenoord en de Kaatstraat. De aanpak van het kruispunt is een eerste stap in het aantrekkelijker en veiliger maken van zowel de Oudenoord als de Votulast-route, door de Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt.

Volgens de gemeente wordt de route Kaatstraat-Adelaarstraat-Willem van Noortstraat richting de Kardinaal de Jongweg nu veel gebruikt door doorgaand verkeer, terwijl de straten daar niet voor bedoeld zijn.

Op de kruising Oudenoord-Kaatstraat komt een afslagverbod voor autoverkeer van de Oudenoord naar de Kaatstraat. De rijbaan wordt vervangen door een busstrook, omdat het openbaar vervoer wel op deze route blijft rijden. Ook wordt de kruising groener ingericht. Na 2023 moet een van de twee rijbanen voor rechtdoorgaand verkeer op de Oudenoord plaatsmaken voor groen.

Komende maanden wil de gemeente met bewoners in gesprek over de geplande maatregelen. Daarna wordt in het eerste kwartaal van 2021 en op basis van reacties uit de wijk een voorlopig ontwerp gemaakt.

De herinrichting van de kruising wordt in twee fases uitgevoerd. De start van het eerste deel staat gepland voor eind volgend jaar. De tweede fase, waarin onder andere een rijbaan op de Oudenoord verdwijnt, staat gepland voor 2023.

Tot slot worden er ook maatregelen genomen op de David van Mollemstraat en de Draaiweg, omdat hier naar verwachting meer verkeer komt. Fietsstroken worden verbreed of toegevoegd en er komen meer oversteekplaatsen. Op de Zeedijk wordt het eenrichtingsverkeer omgedraaid naar noordwaarts om doorgaand verkeer te weren.