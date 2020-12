Het pand op de Maliebaan in Utrecht dat vanmiddag werd afgezet is vermoedelijk beschoten. In het pand werken strafpleiters die betrokken zijn bij grote strafprocessen zoals processen rondom liquidaties.

Op het raam van het pand op de Maliebaan zitten drie groene stickers geplakt, die mogelijk kogelgaten afdekken. Rondom de stickers is te zien dat het raam is gebarsten. De politie wilde maandag in het belang van het onderzoek geen andere mededelingen doen dan dat het ging om een "verdachte situatie".

In het pand zitten onder meer de strafpleiters Louis de Leon en Yassine Bouchikhi. Bouchikhi verdedigt volgens Het Parool verdachten in het Marengo-proces, waarin onder meer Ridouan Taghi verdachte is. De Leon staat volgens diezelfde krant verdachten bij die worden gerekend tot de entourage van Taghi. Er zitten ook advocaten in het pand die minder bekende zaken doen.

Het pand op de Maliebaan was vanmiddag afgezet, maar de linten zijn inmiddels weggehaald. Ook de politie is niet meer aanwezig.