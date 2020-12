Een gedeelte van de Maliebaan in Utrecht is maandagmiddag afgesloten vanwege een "verdachte situatie". De politie kan vanwege het onderzoek geen verdere mededelingen doen.

De politie rukte met meerdere wagens uit. Een gedeelte van de ventweg is afgesloten. Op het stuk zitten verschillende bedrijven, waaronder enkele advocatenkantoren.

Het is echter onduidelijk waar het onderzoek zich precies op richt. Het enige dat de politie kan vertellen is dat er melding binnenkwam van een verdachte situatie.

Wel vraagt de politie mogelijke getuigen of ze in de nacht van zondag op maandag iets opvallends hebben gezien of gehoord.