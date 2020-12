Studentenhuisvester SSH en Waal en Maas Wijkontwikkeling gaan samen studentenkamers bouwen aan de Opaalweg in Utrecht. De werkzaamheden moeten volgend jaar beginnen.

Er zijn plannen voor een appartementengebouw voor studenten. Het pand gaat bestaan uit tien woonlagen met in totaal tweehonderd onzelfstandige studentenwoningen. In het nieuwe gebouw vormen zes tot acht kamers met ieder een eigen badkamer een gemeenschappelijke woongroep. De bewoners delen een grote gemeenschappelijke woonkeuken en een balkon.

Het gebouw krijgt daarnaast een gemeenschappelijke waskamer waar bewoners hun was kunnen doen. Ook komt er volgens de plannen een ruime fietsenstalling waar alle bewoners overdekt en afgesloten hun fiets kunnen stallen.

Het gaat om studentenkamers die onder het woningwaarderingsstelsel vallen. Hierdoor kunnen de woningen tegen vastgestelde huurprijzen worden verhuurd. Zo blijven de woningen betaalbaar. Dat zou een belangrijke voorwaarde zijn voor de SSH, Waal en Maas Wijkontwikkeling en de gemeente Utrecht.

"Als we de ambitie om het enorme tekort aan studentenkamers in Utrecht de komende jaren in te lopen willen waarmaken, hebben we elkaar én locaties als deze hard nodig" aldus Rob Donninger, directeur-bestuurder van de SSH. Corné Bok, directeur Maas Wijkontwikkeling voegt daaraan toe: "Betaalbare woningen zijn anno nu nog steeds mogelijk, dat wordt met dit project bewezen."

Naar verwachting start Waal in het eerste kwartaal van 2021 met de bouwwerkzaamheden. Volgens de huidige planning kunnen de nieuwe studenten de woningen in het studiejaar 2022 of 2023 betrekken.