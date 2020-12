De gemeente Utrecht heeft de rellen van afgelopen zomer geanalyseerd en zag verschillende aanleidingen voor de ongeregeldheden in de stad. De gemeente wil deze kennis inzetten in de voorbereiding op de komende jaarwisseling.

Uit de analyse blijkt dat de ongeregeldheden in augustus ontstonden door een combinatie van factoren. Daarbij gaat het om kopieergedrag naar aanleiding van de rellen in Den Haag, de zomer ten tijde van de coronacrisis en de berichten die via sociale media viraal gingen. Hierdoor werd in de afgelopen zomer in korte tijd een grote groep mensen op de been gebracht, denkt de gemeente Utrecht.

Het stadsbestuur heeft gekeken naar verschillende, samenhangende thema's. Een van die thema's was sociale media. De gemeente wil samen met onder meer de politie en buurtteams meer te weten komen over de 'online straatcultuur'. Het komende jaar wil de gemeente een intensief programma van trainingen en workshops doorlopen om meer te leren over deze cultuur.

Uit een ander recent onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van alle opgepakte jongeren deel uitmaakt van een van de geregistreerde jeugdgroepen. Zij zouden niet zo vatbaar zijn voor hulp. De gemeente wil daarom kijken naar mogelijkheden om jongeren die in de criminaliteit zijn beland te helpen.

Met behulp van programma's op wijkniveau wil de gemeente kinderen van jongs af aan de nadelige kanten van criminaliteit bijbrengen. Ook wordt gekeken naar meer initiatieven met een positieve invloed, zoals het programma Heroes of the Cruyff Courts.

In de kerstvakantie zet de gemeente al extra in op aanbod voor de jeugd, bijvoorbeeld door ze uit te dagen coronaproof activiteiten te bedenken.