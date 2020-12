Verschillende Utrechtse raadspartijen hebben zondag hun zorgen geuit over de bekladding van de Ulu-moskee en twee synagoges in de stad afgelopen weekend. DENK, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD zeiden dat ze "deze afschuwelijke daad" veroordelen en voor de veiligheid van de burgers staan. Ze riepen het college op om actie te ondernemen.

In de nacht van zaterdag op zondag werden de Ulu-moskee en twee synagoges in Utrecht beklad met hakenkruizen. Nadat een getuige de politie belde, kon een 44-jarige man voor de bekladdingen worden opgepakt.

De partijen willen van het college weten of er meer bekladdingen en vernielingen zijn geweest en welke effectieve maatregelen genomen worden zodat anderen zich niet onveilig voelen door het verwarde gedrag en de gepleegde vernielingen. Ook willen ze weten of er extra acties en maatregelen genomen zijn rondom de Ulu-moskee en de twee synagogen. Daarnaast vragen de partijen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van strafrechtelijke vervolging.

De vijf partijen gingen tot slot nog in op de "toenemende dreiging van rechts-extremisme" en willen weten hoe het college daarmee omgaat. Het college zou volgens de partijen bijvoorbeeld het gevaar van rechts-extremistische groeperingen in Utrecht in kaart moeten brengen en de resultaten delen met de gemeenteraad.