De Utrechtse smartlappenband Pure Ellende heeft zondag een videoclip opgenomen in Café Orloff aan de Donkere Gaard. Het bijzondere aan het lied is dat het is gemaakt door een computer, oftewel artificiële intelligentie (AI).

Vanwege het coronavirus is het Smartlappenfestival in Utrecht dit jaar afgelast. De organisatie Medialab SETUP vond het daarom een goed moment om een kunstmatige smartlap te produceren.

Door middel van een algoritme, een AI-onderzoeker en een paar muzikanten is geprobeerd om een lied met een snik te maken. Het nummer dat daaruit is gerold heet Tranen op de Dansvloer.

Om te komen tot het uiteindelijke lied, is het algoritme eerst gevoed met een playlist van geselecteerde smartlappen om het te leren hoe de teksten en akkoorden van een smartlap werken.

Vervolgens hebben de muzikanten en de producer de beste stukken tekst en muziek aan elkaar verbonden en het lied gecomponeerd. Op 18 december wordt zowel het lied als de clip gelanceerd.