De Ulu-moskee in de Utrechtse wijk Lombok is in de nacht van zaterdag op zondag beklad met hakenkruizen. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden.

Op een foto is te zien dat er ten minste drie hakenkruizen op de gevel van de moskee zijn aangebracht. Zowel de deur als de muur is besmeurd.

Een getuige zegt dat hij onderweg naar huis zag dat een man de moskee aan het bekladden was. Hij besloot daarop 112 te bellen. De gealarmeerde politie kon de verdachte aanhouden.