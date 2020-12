Utrecht krijgt vanaf 1 februari volgend jaar een nieuwe subsidie voor het verduurzamen van zakelijk en maatschappelijk vastgoed. Eigenaren of huurders kunnen al advies bij de gemeente aanvragen en ook dit wordt deels vergoed.

"Het Klimaatakkoord vraagt inspanning van iedereen, ook van de bedrijven en maatschappelijke ondernemingen", schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

"Hierdoor stijgt onder deze doelgroep de urgentie om met de verduurzaming van hun vastgoed en bedrijfsprocessen aan de gang te gaan. Daarmee stijgt ook de behoefte naar duidelijke informatie en maatwerkadvies."

Een deel van de vragen die binnenkomen, kan de gemeente waarschijnlijk zelf beantwoorden. Voor specialistisch advies is echter meer kennis nodig. Hiervoor is in september al een energieloket geopend.

Voor ondernemers die hiervan gebruikmaken wordt de helft van de advieskosten vergoed. Hier zitten echter wel regels aan verbonden. Zo worden de advieskosten van maximaal 5.000 euro voor een individuele subsidieaanvraag voor de helft vergoed. Voor een collectieve aanvraag is dit maximum 20.000 euro.

Daarnaast is er een uitvoeringsplicht die zegt dat binnen een jaar na het verkregen advies de verduurzamingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Hier is echter wel een kanttekening bij gemaakt. Als blijkt dat de maatregelen niet haalbaar zijn of er andere zwaarwegende redenen spelen, geldt deze plicht niet.

In totaal heeft de gemeente 100.000 euro gereserveerd om de gesubsidieerde adviezen te dekken. Aan het einde van 2021 wordt de subsidieregeling geëvalueerd.