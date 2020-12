Een twintigjarige automobilist zonder rijbewijs heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een spoor van vernieling achtergelaten in verschillende Utrechtse buurten. De man is uiteindelijk aangehouden.

De bestuurder werd rond 2.45 uur door agenten gezien op de Stadsbaan in Leidsche Rijn. Zij kenden hem, wisten dat hij geen rijbewijs had en wilden hem daarom controleren. Bij het geven van een stopteken ging de bestuurder ervandoor.

"Hij reed met verhoogde snelheid en veel risico door de wijken Hoge Weide en Parkwijk", zegt de politie. "In de Mierikswortelstraat reed hij door een hofje. Hij botste hierbij tegen tuinmeubilair en een scootmobiel."

De automobilist reed zichzelf uiteindelijk klem tussen een paal en de gevel van een gebouw, waarna hij het op een lopen zette. "We zagen hem over de schutting aan de achterzijde van zijn woning klimmen. Het vermoeden bestond dat hij zich in de woning had verstopt, maar daar bleek hij niet te zijn." Agenten klommen daarna via een muur het dak op en troffen daar de verdachte aan.

De twintigjarige is een bekende van de politie. Na een speekseltest bleek dat hij THC had gebruikt. De verdachte is inmiddels ingesloten. "Hij wordt verdacht van doorrijden na aanrijding, rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van verdovende middelen en de nodige verkeersovertredingen. Hij kan de nodige boetes en claims tegemoetzien", aldus de politie.