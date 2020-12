Burgemeester Den Oudsten heeft vrijdag in een even lovende als kritische brief afscheid genomen van de gemeenteraad. Hij kijkt in de brief terug op zijn tijd in Utrecht en op de stad waarvan hij een half jaar waarnemend burgemeester was. Volgende week neemt Sharon Dijksma het stokje van hem over.

"U (de gemeenteraad, red.) was nog maar nauwelijks bekomen van het plotselinge vertrek van de geliefde Jan van Zanen naar Den Haag en ik maakte mij gereed om het burgemeesterschap van Utrecht tijdelijk over te nemen", schrijft Den Oudsten.

"Mijn agenda werd vooral gevuld door gebeurtenissen die niet waren te voorspellen. In de zomer braken ongeregeldheden uit die we als on-Utrechts kwalificeerden maar wel in onze stad plaatsvonden."

Hij wijst verder op het toegenomen aantal demonstraties, de invloed van de georganiseerde misdaad in de samenleving en de positie van kwetsbare jongeren. "Maar overheersend in de afgelopen periode in mijn werk voor Utrecht en voor de veiligheidsregio waren toch de gevolgen van de tweede coronagolf."

Utrecht 'centrum van het land'

Den Oudsten refereert aan Utrecht als "centrum van het land", zowel op een positieve als negatieve manier. "Bedrijven vestigen zich graag in Utrecht, ook vanwege de centrale liggend, de uitstekende infrastructuur en het hoge kennisniveau. Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Het is belangrijk dat u met elkaar het gesprek voert over welke stad u wilt dat Utrecht is, nu en in de toekomst", schrijft hij aan de raad.

Ook op het vlak van de georganiseerde criminaliteit is Utrecht een draaischijf van Nederland, schrijft hij. "En dat is geen positie om trots op te zijn."

Den Oudsten geeft de gemeenteraad een zeer duidelijke boodschap mee. "Het lijkt mij verstandig dat de gemeenteraad de bestrijding van georganiseerde criminaliteit een hogere prioriteit geeft dan in de afgelopen jaren."

Waarschuwing voor bureaucratie

Daarnaast waarschuwt hij voor bureaucratie in de gemeente. "Honderd ingediende moties bij een begrotingsbehandeling is geen uitzondering, vijfhonderd schriftelijke vragen bij diezelfde begroting idem dito. U vergadert het merendeel van uw tijd, de werkdruk is (te) hoog en u komt aan het uitzetten van beleid nauwelijks toe", aldus Den Oudsten.

"Ik heb in Utrecht gezien wat ook in andere steden gebeurt, het systeem dreigt vast te lopen. Ik wens u toe dat u fundamenteel nadenkt over de organisatie van het raadswerk en meer tijd neemt om vanuit de samenleving te opereren."

Den Oudsten besluit zijn brief met lovende woorden voor de nieuwe burgemeester. "Met Sharon Dijksma krijgt u een zeer kundige, warme en hardwerkende burgemeester. Ik wens haar veel succes en voor u veel wijsheid. Voor de inwoners al het goede. Zorg voor elkaar en… hou vol!"