Ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) moet de huurprijzen van appartementen aan de Wilhelminawerf verlagen. Wethouder Kees Diepeveen (Wonen) benadrukte woensdag in gesprek met de gemeenteraad dat nog wordt nagedacht over vervolgstappen.

Eind oktober bleek uit een brief van de wethouder dat huizen in de Wilhelminawerf voor een hogere huurprijs worden aangeboden dan de gemeente voor ogen had. Volgens de gemeente komt dat doordat ontwikkelaar KWP zich niet houdt aan de prijsafspraken die in december 2016 zijn gemaakt.

KWP zegt zich "niet gebonden te voelen aan de destijds gecommuniceerde huurprijzen" en voelt zich vrij om zelf het huurprijsniveau te bepalen. De huurprijzen in het gebied zijn zo'n 15 procent hoger dan in 2016 met de gemeente is afgesproken. Appartementen van 41 vierkante meter worden nu aangeboden vanaf 850 euro.

De Utrechtse gemeenteraad uitte woensdag in gesprek met de wethouder zijn ongenoegen. "Het is schandalig wat hier is gebeurd en we hopen dat de wethouder er alles aan gaat doen om herhaling te voorkomen", zei Jeffrey Koppelaar van Student & Starter. "We willen dat er in de toekomst in de stad echt geen ruimte meer komt voor dit soort ontwikkelaars." Ook GroenLinks uitte haar ongenoegen.

De gemeente liet in oktober al weten KWP nadrukkelijk te hebben aangesproken en zich te beraden op vervolgstappen. Wethouder Diepeveen bevestigt woensdag opnieuw ermee bezig te zijn.

"Morgen staat een gesprek in mijn agenda met Reggeborgh, de huidige belegger. Daarna is het tijd om conclusies te trekken. We zullen met Reggeborgh indringend spreken. Als dat niet leidt tot waar wij willen komen, dan ligt het juridische pad voor ons. Dan zullen wij de stappen zetten die nodig zijn."