Het is niet de bedoeling dat de Utrechtse horeca glühwein verkoopt bij hun zaak, met name niet als de drank meteen genuttigd kan worden. Alcohol drinken op straat is namelijk niet toegestaan. Dat laat de gemeente desgevraagd weten nadat café de Zaak over het optreden van handhaving een berichtje schreef op Facebook.

Op de Facebook-pagina van Café de Zaak deed de ondernemer beklag over het optreden van handhavers van de gemeente Utrecht. Die zouden het personeel van het café hebben aangesproken op de verkoop van glühwein. "De rijen bij de grootwinkelbedrijven zijn geen enkel probleem natuurlijk maar een paar mensen wachtend bij een kroeg of restaurant dat kan niet, en met een glühwein rondlopen al helemaal niet."

De gemeente laat weten dat ze begrijpen dat ondernemers het zwaar hebben maar benadrukt wel dat het niet de bedoeling is dat er alcohol wordt verkocht aan de deur, met name niet als die direct genuttigd kan worden.