Stichting Live on Nothing (LON) en Groen! zamelen op 12 december bij Camping Ganspoort kleding in voor onder meer de Kledingbank Utrecht. Ook hebben ze het doel om meer bewustzijn van duurzame mode te creëren.

De actie begon al in november, maar ook zaterdag vindt er een grote kledinginzameling plaats bij Camping Ganspoort op Rotsoord. Hier komen verschillende vrijwilligers van de stichtingen LON en Groen! samen om kleding op te halen. De opgehaalde kleding wordt gesorteerd en krijgt daarna een nieuwe bestemming.

Het grootste deel van de kleding, waaronder warme winterkleding, gaat naar de Kledingbank Utrecht. Hier kunnen Utrechters kosteloos de kleding afhalen. Jeans, heel of kapot, gaan naar het Utrechtse bedrijf Sympany en worden gerecycled tot isolatiemateriaal.

Pop-upshop KLEER zorgt ervoor dat unieke kledingstukken opnieuw bij iemand in de kast terechtkomen. Kleding die gerepareerd moet worden, krijgt een nieuw leven dankzij vrijwilligers. De gerepareerde kleding gaat naar kringloopwinkel Emmaus Haarzuilens.

De Regionale Scholengemeenschap Broklede in Breukelen gebruikt de kleding voor de kostuums voor de opvoering van het stuk A Christmas Carol.