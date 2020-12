De Wijde Begijnestraat in Utrecht is van 4 januari tot 5 februari tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege de herbestrating. In februari zijn er ook werkzaamheden op de Smalle Begijnestraat en de Begijnesteeg.

De Wijde Begijnestraat is een van de laatste onderdelen van de aanpak van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. In het gebied komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers en het moet aantrekkelijker worden om er te wonen, winkelen en verblijven.

In de Wijde Begijnestraat komt tussen de Voorstraat en de Breedstraat eenrichtingsverkeer. Het deel tussen de Breedstraat en de Van Asch van Wijckskade blijft tweerichtingsverkeer. Verder worden er zes parkeerplaatsen verplaatst naar de Wijde Begijnestraat.

De Begijnesteeg, die eerder dit jaar al rigoureus onder handen is genomen, wordt opnieuw bestraat. De plattegrond met het definitieve ontwerp voor de Wijde Begijnestraat staat op de website van de gemeente Utrecht.