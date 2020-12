De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) besloten Sharon Dijksma voor te dragen voor benoeming als burgemeester van Utrecht. Op 17 december gaat de benoeming in.

De 49-jarige Dijksma is lid van de PvdA. Ze is nu nog wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam. Dijksma is sinds mei 2018 actief in die functie. Daarvoor was ze onder meer twee keer staatssecretaris.

Dijksma volgt Jan van Zanen op, die zes jaar burgemeester van Utrecht was en eerder dit jaar naar Den Haag vertrok. Sinds zijn vertrek is Peter den Oudsten waarnemend burgemeester.