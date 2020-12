Sander van Waveren (40) neemt op 17 december na tien jaar afscheid van de Utrechtse gemeenteraad. Hij was sinds 2010 lid van de gemeenteraad voor het CDA.

Van Waveren is sinds juni ook gemeentesecretaris van de gemeente Laren. De combinatie van beide functies blijkt in de praktijk lastig, waardoor hij het raadswerk niet kan uitvoeren met de inzet die hij daarbij vindt passen.

"Het is een grote eer geweest om me zo lang in te mogen zetten voor Utrecht, en dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan", zegt Van Waveren. "Ik heb in de afgelopen jaren altijd zonder handrem het raadswerk proberen te doen. Nu dat niet meer lukt, moet ik helaas afscheid nemen van de gemeenteraad."

Als inwoner van de wijk Overvecht, waar hij tot voor kort woonde, maakte Van Waveren zich hard voor verschillende bewonersinitiatieven en verenigingen in de wijk. Daarnaast is er mede door de inzet van Van Waveren een lachgasverbod ingevoerd in vijf Utrechtse gebieden.

In de raadsvergadering van 17 december zal Van Waveren afscheid nemen. Vanaf dat moment zal hij opgevolgd worden door Bert van Steeg, die op dit moment al fractievolger en commissielid is namens het CDA.