De politie is in het onderzoek naar de moord op Judit Nyari op zoek naar informatie uit 'zwarte lijsten' van tippelzones uit de jaren negentig die rondgingen in Utrecht en Amsterdam.

Op zulke zwarte lijsten waarschuwden prostituees elkaar voor klanten die gevaarlijk of gewelddadig konden zijn. Nyari werkte voor haar dood onder meer op de tippelzone in Utrecht.

De politie zoekt verder informatie over mannen die zich voordeden als weldoeners voor prostituees. Dat deden ze bijvoorbeeld door een gratis slaapplek aan te bieden.

Nyari verdween deze week 27 jaar geleden en werd later vermoord teruggevonden in Dronten. De toen 25-jarige Nyari werd voor het laatst levend gezien toen ze onderweg was naar Utrecht.

Er is nog altijd geen dader opgepakt, maar afgelopen jaar maakte de politie een podcast over de coldcase. Op basis daarvan hebben nieuwe tipgevers zich gemeld, waaronder een vrouw die Nyari kende uit haar jeugd. Toen werd duidelijk dat Nyari mogelijk ook bekend is onder de naam Judit Klein.